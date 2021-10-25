Raebareli News: दिल्ली-वाराणसी स्पेशल 10 घंटे से ज्यादा लेट
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 21 Nov 2026 12:33 AM IST
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रायबरेली। जिले से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों ने शुक्रवार को काफी इंतजार कराया, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। दिल्ली-वाराणसी स्पेशल 10 घंटे से ज्यादा देर से आई। नियमित ट्रेनों में सहारनपुर-प्रयागराज नौचंदी एक्सप्रेस ने तीन घंटे, देहरादून-बनारस जनता मेल व अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल ने पौने तीन घंटे और दिल्ली-प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस ने ढाई घंटे इंतजार कराया। लखनऊ-प्रयागराज पैसेंजर, प्रतापगढ़-चित्रकूट इंटरसिटी एक्सप्रेस, चंडीगढ़-प्रयागराज ऊंचाहार एक्सप्रेस, कानपुर-प्रयागराज पैसेंजर व टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस पौन घंटे और प्रयागराज-बरेली एक्सप्रेस व सिंगरौली-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस आधे घंटे विलंब से आई। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि सभी ट्रेनें पहले से लेट होने के कारण देर से आई हैं।
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