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सलोन में जन्म प्रमाणपत्र बनाने में फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रमाणपत्र बनाने में लापरवाही बरती जा रही है। डीएम ने समीक्षा की तो 18 ब्लॉकों में 4915 आवेदन लंबित मिले। सबसे खराब स्थिति जिले के छह ब्लॉकों की रही। सरेनी, लालगंज, बछरावां, खीरों, ऊंचाहार, सतांव में सबसे अधिक 4489 आवेदन लंबित मिले। मनमानी मिलने पर इन ब्लॉकों के एडीओ पंचायतों का नवंबर माह का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा है। डीएम ने सभी एडीओ को निर्देश दिए कि अगली माह की समीक्षा बैठक में जिन ब्लॉकों में सौ से अधिक आवेदन लंबित मिलेंगे, उन ब्लॉकों के एडीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।इन ब्लॉकों में सबसे ज्यादा आवेदन लंबितब्लॉक जन्म प्रमाणपत्र के लंबित आवेदनसरेनी 1304लालगंज 964बछरावां 896खीरों 640ऊंचाहार 374सतांव 311कुल 4489इनसेटग्राम पंचायतों से जारी होने वाले जन्म प्रमाणपत्रों की प्रगति की डीएम ने समीक्षा की है। इसमें सबसे खराब प्रगति वाले छह ब्लॉकों के एडीओ पंचायत का नवंबर माह का वेतन रोकते हुए जवाब मांगा गया है। सभी को शत प्रतिशत प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं।विनय कुमार सिंह, डीपीआरओ रायबरेली