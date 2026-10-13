रायबरेली में तोड़ते समय अचानक गिरा छत का हिस्सा, एक मजदूर की मौत, दो घायल

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रायबरेली में नसीराबाद क्षेत्र के पूरे बैशन मजरे पूरे राई गांव में सोमवार शाम मकान की पुरानी छत तोड़ते समय बड़ा हादसा हो गया। छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिरने से मजदूर समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रेफर कर दिया। गंभीर रूप से घायल मजदूर की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई।

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