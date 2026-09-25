Pilibhit News: सराफ को बातों में उलझाकर जेवर चोरी कर ले गईं महिलाएं

विज्ञापन



सुहास रोड निवासी ज्वेलरी दुकानदार सर्वेश कुमार वर्मा ने दी तहरीर में बताया कि बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे वह दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान दो महिलाएं ज्वेलरी खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचीं। दोनों ने काफी देर तक जेवर देखने के दौरान उन्हें बातचीत में उलझाए रखा। आरोप है कि इसी दौरान मौका पाकर महिलाओं ने एक पेंडल और एक जोड़ी बाली चोरी कर ली और वहां से निकल गईं। सर्वेश कुमार ने बताया कि शाम को दुकान बंद करने के बाद वह पीलीभीत स्थित बरहा कॉलोनी में अपने घर चले गए। घर पहुंचने पर उनकी बेटी ने दुकान में लगे सीसी कैमरों की फुटेज देखी। विज्ञापन

फुटेज में दोनों महिलाओं के जेवर चोरी करने की घटना सामने आई। इसके बाद बृहस्पतिवार सुबह वह गजरौला थाने पहुंचे और दोनों अज्ञात महिलाओं के खिलाफ तहरीर दी। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सीसी फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। फुटेज की मदद से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सुहास रोड निवासी ज्वेलरी दुकानदार सर्वेश कुमार वर्मा ने दी तहरीर में बताया कि बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे वह दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान दो महिलाएं ज्वेलरी खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचीं। दोनों ने काफी देर तक जेवर देखने के दौरान उन्हें बातचीत में उलझाए रखा। आरोप है कि इसी दौरान मौका पाकर महिलाओं ने एक पेंडल और एक जोड़ी बाली चोरी कर ली और वहां से निकल गईं। सर्वेश कुमार ने बताया कि शाम को दुकान बंद करने के बाद वह पीलीभीत स्थित बरहा कॉलोनी में अपने घर चले गए। घर पहुंचने पर उनकी बेटी ने दुकान में लगे सीसी कैमरों की फुटेज देखी।फुटेज में दोनों महिलाओं के जेवर चोरी करने की घटना सामने आई। इसके बाद बृहस्पतिवार सुबह वह गजरौला थाने पहुंचे और दोनों अज्ञात महिलाओं के खिलाफ तहरीर दी। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सीसी फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। फुटेज की मदद से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

गजरौला। थाना क्षेत्र में सुहास रोड स्थित एक सराफ की दुकान पर बुधवार दोपहर खरीदारी के बहाने पहुंची दो महिलाओं पर पेंडल और एक जोड़ी बाली चोरी करने का आरोप है। सराफ का कहना है कि दुकान पर पहुंचीं महिलाओंं ने उसे बातों में उलझाया और जेवर लेकर भाग गई। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई। चोरी किए गए जेवरों की कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।