Pilibhit News: अमृत सरोवरों में बढ़ेगा कमल, ग्राम पंचायतें बनाएंगी कार्ययोजना

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श्रम रोजगार के उपायुक्त हेमंत यादव की ओर से पत्र में बताया गया है कि कभी पीलीभीत की पहचान तालाबों से हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में तालाबों की संख्या कम हो रही है। इसी को देखते हुए भारत सरकार के निर्देश पर भू-गर्भ जल सुधार के लिए मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया है। इसके तहत जिले के 76 तालाबों को विकसित कर अमृत सरोवर बनाया गया है।पत्र में पर्यावरण सुधार एवं प्राकृतिक सुंदरता के हित में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने और अमृत सरोवरों में कमल को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला पर्यावरण समिति के सदस्य शिवम कश्यप की ओर से भी मांग की गई थी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पत्र का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।