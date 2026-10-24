{"_id":"6adce05dbbfdf6f35c03eb77","slug":"video-encounter-between-police-and-criminals-head-constable-injured-in-exchange-of-fire8-teams-deployed-to-search-for-suspects-in-muzaffarnagar-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में हेड कांस्टेबल घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में हेड कांस्टेबल घायल

Digvijay Singh

Updated Sat, 24 Oct 2026 10:14 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 10:14 PM IST







Link Copied



मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के पीपलहेड़ा रजबहा मार्ग पर संदिग्धों की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर अचानक फायरिंग कर दी। इस अप्रत्याशित हमले में हेड कांस्टेबल अजीत कुमार गोली लगने से घायल हो गए। ... और पढ़ें

विज्ञापन