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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Encounter between police and criminals head constable injured in exchange of fire8 teams deployed to search for suspects in Muzaffarnagar

मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में हेड कांस्टेबल घायल

Sat, 24 Oct 2026 10:14 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:14 PM IST
Encounter between police and criminals head constable injured in exchange of fire8 teams deployed to search for suspects in Muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के पीपलहेड़ा रजबहा मार्ग पर संदिग्धों की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर अचानक फायरिंग कर दी। इस अप्रत्याशित हमले में हेड कांस्टेबल अजीत कुमार गोली लगने से घायल हो गए।
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