{"_id":"6b05869f5bbe54152208312f","slug":"video-sangat-delighted-with-shabad-kirtan-on-the-occasion-of-prakashotsav-of-guru-nanak-dev-ji-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर शबद कीर्तन से संगत निहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर शबद कीर्तन से संगत निहाल

Vimal Sharma

Updated Tue, 24 Nov 2026 06:14 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 06:14 PM IST







Link Copied



गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर ताड़ीखाना स्थित गुरुद्वारे में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रागी जत्थे ने शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया। गुरुवाणी से गुरुद्वारा परिसर भक्तिमय हो गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन