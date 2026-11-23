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सपा कार्यालय में मनाई गई मुलायम सिंह यादव की जयंती

Vimal Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 07:04 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 07:04 PM IST







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समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई गई। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन एवं राजनीतिक योगदान को याद किया। ... और पढ़ें

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