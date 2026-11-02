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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   MLC Hari Singh Dhillon welcomed at the BJP office

भाजपा कार्यालय में एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों का स्वागत

Mon, 02 Nov 2026 07:37 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:37 PM IST
MLC Hari Singh Dhillon welcomed at the BJP office
मुरादाबाद। बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय में एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों के पहुंचने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडुला, जिला अध्यक्ष आकाश पाल और वीर सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। समारोह में कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
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