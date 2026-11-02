{"_id":"6ae8992cf579887f7201ee3a","slug":"video-mlc-hari-singh-dhillon-welcomed-at-the-bjp-office-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाजपा कार्यालय में एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों का स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुरादाबाद। बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय में एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों के पहुंचने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडुला, जिला अध्यक्ष आकाश पाल और वीर सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। समारोह में कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

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