उत्तम शौच धर्म के रूप में मनाया पर्यूषण पर्व का चौथा दिन

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दिगंबर जैन समाज ने पर्यूषण पर्व का चौथा दिन उत्तम शौच धर्म के रूप में मनाया। लोहागढ़ स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में शांतिधारा और पूजन हुआ। भगवान पुष्पदंत का मोक्ष कल्याणक भी भक्तिभाव से मनाया गया। शाम को आरती में फर्रुखाबाद के संगीतकार अजीत जैन ने भजनों की प्रस्तुति दी।

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