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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Wife accused of murdering daughter in mirzapur

पत्नी पर पुत्री की हत्या करने का आरोप, VIDEO

Fri, 04 Sep 2026 11:54 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:54 PM IST
Wife accused of murdering daughter in mirzapur
कछवां थाना क्षेत्र के चरनहा गांव में नौ माह के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद बृहस्पतिवार को परिजन अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो मृतका के पिता ने पत्नी पर पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर पहुंची पड़री थाने की पुलिस ने अंतिम संस्कार रोकवाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी।
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