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विंध्य धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता, माता की चौखट पर श्रद्धा भाव से झुकाया शीश, VIDEO
जगत कल्याणी मां विंध्यवासिनी की चौखट पर शीश नवाने सोमवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नवरात्र के दूसरे दिन देवी धाम पहुंचे आस्थावानो ने दर्शन पूजन कर मंगल कामना की।भोर में दिव्य मंगला आरती और भव्य श्रृंगार पूजन उपरांत विंध्यवासिनी माता के अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर भक्त निहाल हो उठे । देवी मंदिरों में सुबह से देर रात तक आदिशक्ति जगत जननी की जय जयकार गूंजती रही।
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