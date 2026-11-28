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अधिवक्ता अपराजिता मिश्रा ने बताया कि दीपावली के दिन मामी का निधन होने पर परिवार के लोग नानी के घर चले गए थे। 12 नवंबर से घर पर कोई नहीं था। 19 नवंबर को भाई के दोस्त हिमांशू घर आए थे, तब सबकुछ ठीक था। 26 नवंबर की रात घर पहुंचने पर मेन गेट बंद मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरों के ताले और लॉक टूटे थे। सामान बिखरा पड़ा था और आभूषणों का बॉक्स बाहर फेंका गया था।उन्होंने बताया कि चोर छत के रास्ते घर में घुसे थे। सीढ़ी के टीन शेड को उखाड़कर अंदर आए और छत के रास्ते ही चोरी का सामान लेकर फरार हो गए। चोर पूजा के सामान के साथ शिव, दुर्गा और कान्हा की चांदी की मूर्तियां भी ले गए। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की।अपराध निरीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि चोरी के मामले की जांच की जा रही है।