विज्ञापन

वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के डोमैला गांव निवासी खरपत्तू बिंद की पत्नी महराजी देवी ने तहरीर में बताया कि पति 25 नवंबर को सुबह करीब साढ़े 10 बजे बनारस कचहरी में मुकदमे की पैरवी के लिए जा रहे थे। कछवां कपरोड-सेठी मार्ग पर जय भारत इलेक्ट्रॉनिक के सामने पहुंचे तो भूमि विवाद में विपक्षी ने बाइक से टक्कर मार दी। आरोप है कि इसके बाद भूमि संबंधी कागजात लेकर भाग गया। गंभीर रूप से घायल खरपत्तू को ट्रामा सेंटर बीएचयू ले जाया गया। वहां से जवाब मिलने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बृहस्पतिवार की रात उनकी मौत हो गई।महराजी देवी ने बताया कि शव घर लाने के बाद कछवां थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुत्र पवन कुमार ने आरोप लगाया कि विपक्षी पहले भी जान से मारने की धमकी देने के साथ मारपीट कर चुका है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। कछवां थानाध्यक्ष अमरजीत चौहान ने बताया कि घायल को कछवां सीएचसी लाया गया था। मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना मिर्जामुराद थाना क्षेत्र की है।