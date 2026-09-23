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मेरठ: 172 दिन बाद धरना स्थल से गायब दिखीं महिलाएं, शास्त्री नगर में खाली पड़ी रहीं कुर्सियां

Dimple Sirohi

Updated Wed, 23 Sep 2026 11:53 AM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 11:53 AM IST







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मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर-2 में सेटबैक कार्रवाई के विरोध में पिछले 172 दिनों से चल रहे धरने के दौरान मंगलवार को महिलाएं धरना स्थल पर नजर नहीं आईं। दोपहर 1:30 बजे तक मौके पर केवल खाली कुर्सियां पड़ी थीं। लंबे समय से जारी धरने के बीच महिलाओं की अनुपस्थिति से स्थल पर सन्नाटा पसरा रहा। ... और पढ़ें

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