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मेरठ: अब्दुल्लापुर में श्मशान भूमि पर कब्जे का आरोप, वाल्मीकि समाज ने डीएम से लगाई गुहार; जमीन मुक्त नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
मेरठ के अब्दुल्लापुर में वाल्मीकि समाज की श्मशान भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए समाज के लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की। सोमवार, 12 अक्टूबर को दिए गए प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 347 की करीब 1,230 वर्ग मीटर भूमि की निष्पक्ष जांच कराकर कब्जामुक्त कराने की मांग की गई। बिजेंद्र सूद ने चेतावनी दी कि भूमि मुक्त नहीं कराई गई तो समाज आंदोलन करेगा।
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