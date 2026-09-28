Meerut: छावनी परिषद और भाजपा के संयुक्त तत्वावधान में किया पौधारोपण

{"_id":"6aba4c0d684de7973a016524","slug":"video-kurukshetra-has-halted-paddy-harvesting-in-the-fields-and-brought-procurement-operations-at-grain-markets-to-a-standstill-harvested-paddy-is-getting-wet-in-the-markets-and-there-are-fears-of-crop-damage-in-the-fields-as-well-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र में 2 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश खेतों में धान कटाई थमी, अनाज मंडियों में भी खरीद कार्य हुआ ठप मंडियों में भीग रहा धान, खेतों में भी नुकसान की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}