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मेरठ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई: बनियापाड़ा से उजैद गिरफ्तार, शहजाद भट्टी और फिदायीन हमले की साजिश से जुड़ रहे तार
जम्मू-कश्मीर के सैन्य एयरबेस पर फिदायीन हमले की कथित साजिश की जांच के सिलसिले में मेरठ से जुड़े संदिग्ध उजैद को गिरफ्तार किया गया है। वह करीब दस महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। मेरठ पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में दबिश देकर उसे पकड़ा। उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसमें मौजूद संदिग्ध व्हाट्सएप चैट की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में उजैद के पाकिस्तानी हैंडलर और शहजाद भट्टी गैंग के संपर्क में होने की आशंका जताई गई है। गिरफ्तारी की सूचना जम्मू-कश्मीर पुलिस को दे दी गई है।
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