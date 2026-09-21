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मेरठ में कई गांवों की समस्याओं को लेकर सपा नेता अभिषेक भाटी का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प
मेरठ कई गांवों की समस्याओं को लेकर सपा नेता अभिषेक भाटी काफिले के साथ प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। तेजगढ़ी चौराहे से पहले एसपी सिटी ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।
तेजगढ़ी चौराहे से पहले रोका
अभिषेक भाटी काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें तेजगढ़ी चौराहे से पहले रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई।
एसीएम को ज्ञापन देकर लौटे प्रदर्शनकारी
प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी एसीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन के बाद प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। अभिषेक भाटी ने कई गांवों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किए जाने की बात कही।
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