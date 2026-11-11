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Meerut: श्री बालकृष्ण लीला समिति ने निकाली शोभायात्रा, झांकियां बनीं आकर्षण का केन्द्र

Pratyush Sharma

Updated Wed, 11 Nov 2026 09:51 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 09:51 PM IST







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मेरठ। बुधवार को शहर के पुराने इलाके जत्तीवाड़ा से श्री बालकृष्ण लीला समिति की ओर से शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें एक से एक सुंदर झांकियां सभी के आकर्षण का केन्द्र बनी रहीं। झांकियों में असुर वध और देवी-देवताओं का दृश्य शामिल रहा। ... और पढ़ें

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