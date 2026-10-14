{"_id":"6acf506d0cbefdc00c098e2f","slug":"video-saurabh-rajput-murder-case-muskan-and-sahil-await-sentencing-barrack-change-and-prison-uniforms-expected-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"सौरभ हत्याकांड: सजा के एलान से पहले हलचल, मुस्कान और साहिल की बढ़ी चिंता, अब बदलेगी बैरक और पहनने होंगे कैदियों के कपड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सौरभ हत्याकांड: सजा के एलान से पहले हलचल, मुस्कान और साहिल की बढ़ी चिंता, अब बदलेगी बैरक और पहनने होंगे कैदियों के कपड़े
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा को लेकर जेल प्रशासन की तैयारियों पर नजरें टिकी हैं। सजा सुनाए जाने से पहले दोनों को लेकर जेल में आगे की प्रक्रिया चर्चा में है। जानकारी के अनुसार, सजा के बाद उनकी बैरक बदली जा सकती है और उन्हें कैदियों की निर्धारित वर्दी पहननी होगी। अदालत के फैसले को लेकर मामले में लगातार हलचल बनी हुई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।