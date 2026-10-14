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सौरभ हत्याकांड: सजा के एलान से पहले हलचल, मुस्कान और साहिल की बढ़ी चिंता, अब बदलेगी बैरक और पहनने होंगे कैदियों के कपड़े

Dimple Sirohi

Updated Wed, 14 Oct 2026 03:20 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 03:20 PM IST







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मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा को लेकर जेल प्रशासन की तैयारियों पर नजरें टिकी हैं। सजा सुनाए जाने से पहले दोनों को लेकर जेल में आगे की प्रक्रिया चर्चा में है। जानकारी के अनुसार, सजा के बाद उनकी बैरक बदली जा सकती है और उन्हें कैदियों की निर्धारित वर्दी पहननी होगी। अदालत के फैसले को लेकर मामले में लगातार हलचल बनी हुई है। ... और पढ़ें

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