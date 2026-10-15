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मेरठ में बारिश से रुका सीके नायडू ट्रॉफी का चौथे दिन का खेल, महाराष्ट्र के पास 127 रन की बढ़त, मैच ड्रॉ

Dimple Sirohi

Updated Thu, 15 Oct 2026 06:16 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 06:16 PM IST







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मेरठ के विक्टोरिया पार्क मैदान में चल रहे चार दिवसीय सीके नायडू ट्रॉफी मुकाबले के चौथे दिन बारिश के कारण ड्रॉ हो गया। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की टीमों के खिलाड़ी मैच दोबारा शुरू होने का इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह से हो रही बारिश और आसमान में छाए काले बादलों के चलते खेल शुरू नहीं हो सका। महाराष्ट्र की टीम के पास 127 रन की बढ़त है, जबकि बल्लेबाजी उत्तर प्रदेश की टीम को करनी थी। ... और पढ़ें

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