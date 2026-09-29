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मेरठ: केसरगंज मंडी में हनुमान चालीसा पाठ की घोषणा के बाद पुलिस अलर्ट, बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद

Dimple Sirohi

Updated Tue, 29 Sep 2026 12:25 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 12:25 PM IST







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मेरठ के केसरगंज मंडी स्थित मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की घोषणा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। मंडी गेट पर बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। केसरगंज बाजार भी बंद है। ... और पढ़ें

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