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मेरठ: रामा संकीर्तन मंदिर में नवरात्र की धूम, माता के भजनों पर महिलाओं ने बांधा समां, ढोलक-मंजीरों की धुन पर झूमे श्रद्धालु

Dimple Sirohi

Updated Thu, 15 Oct 2026 06:16 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 06:16 PM IST







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मेरठ के लालकुर्ती स्थित रामा संकीर्तन मंदिर में नवरात्र के अवसर पर भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। महिलाओं और अन्य श्रद्धालुओं ने माता रानी के भजन गाए। ढोलक और मंजीरों की धुन से मंदिर भक्तिमय हो गया। माता के भजनों पर श्रद्धालु झूमते और नृत्य करते नजर आए। ... और पढ़ें

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