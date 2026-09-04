मेरठ: सदर स्थित वामन भगवान मंदिर को लाइटों से सजाया

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कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरा शहर कृष्ण की भक्ति में रम गया। हर जगह कृष्ण राधे के जयकारे गूंजने लगे। वहीं सदर स्थित वामन भगवान मंदिर को लाइटों से सजाया गया। मंदिर के अंदर झांकी लगाई गई। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर धर्म लाभ उठाया।

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