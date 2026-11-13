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मेरठ: दोपहर तक छाया स्मॉग, प्रदूषण के कारण सांस लेना हुआ दूभर

Mohd Mustakim

Updated Fri, 13 Nov 2026 03:29 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 03:29 PM IST







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शुक्रवार को मौसम सुबह से ही बदला नजर आया। दिन निकलते ही स्मॉग छा गया, दोपहर तक आसमान साफ नहीं हुआ है। धूल के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया है। पुलिस लाइन के सामने से गुजरने वाली रोड पर दोपहर के समय यह नजारा दिखाई दिया। ... और पढ़ें

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