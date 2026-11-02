मेरठ: राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में क्षेत्रीय माटी कला मेले का आयोजन

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उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा मेरठ के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में क्षेत्रीय माटी कला मेले का आयोजन किया गया। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मेले का उद्घाटन किया। सोमेंद्र तोमर और लक्ष्मीकांत वाजपेई ने मिट्टी के दीये भी बनाए। मेले में कलाकारों ने मिट्टी को सुंदर और सजीव रूप देकर अद्भुत कलाकृतियां बनाईं। मिट्टी के बर्तन, खिलौने और सजावटी सामानों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए।

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