{"_id":"6b008e183c039e8c550f2d3d","slug":"video-meerut-public-representatives-and-officials-offer-prayers-to-mother-ganga-2026-11-20-1795198488","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने की मां गंगा की आराधना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर में मखदूमपुर गंगा मेले के भव्य उद्घाटन के बाद गंगा तट पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक गौरव चौधरी, राज्यमंत्री दिनेश खटीक, एसपी देहात अभिजीत कुमार, एसडीएम संतोष कुमार, सीओ पंकज लवानिया, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विमल शर्मा समेत दर्जनों जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मां गंगा की आरती की। वैदिक मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों के बीच सभी ने मां गंगा की पूजा-अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। आरती के दौरान गंगा घाट का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे।

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