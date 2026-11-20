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हस्तिनापुर में मखदूमपुर गंगा मेले के सकुशल और निर्विघ्न संपन्न होने की कामना को लेकर शुक्रवार को गंगा तट पर हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर आहुतियां दीं और मां गंगा से मेले के सफल आयोजन की प्रार्थना की। इस दौरान विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना भी की। हवन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से गंगा तट का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

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