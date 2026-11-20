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मेरठ: नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन

Mohd Mustakim

Updated Fri, 20 Nov 2026 11:45 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 11:45 PM IST







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किठौर से शाहजहांपुर के लोग शुक्रवार को डीएम कार्यालय पर पहुंचे। आरोप लगाया कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा जनता से गलत व्यवहार किया जा रहा है। गालीगलौज का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। ... और पढ़ें

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