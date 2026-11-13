मेरठ: सीएम योगी के आगमन को लेकर कुलवंत सिंह स्टेडियम में की जा रही तैयारियां

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छावनी क्षेत्र में डोगरा मंदिर के पास स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में शनिवार को मेगा पूर्व सैनिक सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है। सेना के सहयोग से होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और पूर्व सैनिकों व वीर नारियों का अभिनंदन करेंगे। कुलवंत सिंह स्टेडियम में शुक्रवार को कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चलती रहीं।

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