मेरठ: फार्मासिस्ट संगठन ने सीएमओ ऑफिस में किया प्रदर्शन, रखीं मांगें

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सीएमओ ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट संगठन ने शु्क्रवार को एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर फार्मासिस्टों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वर्षों से मांगें लंबित हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज होगा।

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