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मेरठ: मीरा एनक्लेव में पंडित अंश वशिष्ठ जी महाराज ने सुनाई कथा

Mohd Mustakim

Updated Sun, 27 Sep 2026 04:10 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 04:10 PM IST







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गढ़ रोड पर हार्मनी इन होटल के पीछे मीरा एनक्लेव में भागवत कथा का आयोजन रविवार को किय गया। कथा व्यास पंडित अंश वशिष्ठ जी महाराज ने कथा सुनाई। श्रद्धालु ने कथा का खूब आनंद लिया। ... और पढ़ें

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