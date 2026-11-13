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मेरठ: कल शाम पांच बजे सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम, नौचंदी मैदान में तैयारी

Mohd Mustakim

Updated Fri, 13 Nov 2026 03:29 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 03:29 PM IST







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एआईएमआईएम के प्रमुख व सांसद असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को मेरठ आ रहे हैं। नौचंदी ग्राउंड में शाम पांच बजे उनका कार्यक्रम शुरू होगा। शुक्रवार को पार्षद फैजल करीम समेत अन्य कार्यक्रम कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों में जुटे रहे। ... और पढ़ें

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