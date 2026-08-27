{"_id":"6a9045017f58f26111027248","slug":"video-meerut-madhu-har-ceremony-at-subharti-university-social-workers-honored-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सुभारती विश्वविद्यालय में ‘मधु हर’ समारोह, समाजसेवियों को मिला सम्मान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुभारती विश्वविद्यालय के हरि सिंह नलवा सभागार में बृहस्पतिवार को ‘मधु हर सम्मान समारोह’ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी रहे। समारोह में समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों और महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह के दौरान सामाजिक सेवा और महिला सम्मान को लेकर सकारात्मक संदेश दिया गया।

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