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मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो वे आगामी चुनाव में वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को वोट चाहिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच स्थापित करनी होगी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद रही। इस बीच अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अधिवक्ताओं ने बेंच मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।

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