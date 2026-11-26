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मेरठ: काशी टोल प्लाजा पर वकीलों से मारपीट के विरोध में कचहरी में प्रदर्शन, टोल पर जाने का एलान

Dimple Sirohi

Updated Thu, 26 Nov 2026 12:21 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 12:21 PM IST







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मेरठ में काशी टोल प्लाजा पर टोलकर्मियों द्वारा वकीलों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट किए जाने के विरोध में वकीलों ने कचहरी में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। वकीलों ने टोलकर्मियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए काशी टोल प्लाजा पहुंचने का ऐलान किया। ... और पढ़ें

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