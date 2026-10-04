{"_id":"6ac211802173f5a0960fd977","slug":"video-meerut-information-provided-about-the-ramlila-held-at-baba-manohar-nath-temple-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: बाबा मनोहरनाथ मंदिर में होने वाली रामलीला के बारे में दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में होने वाली रामलीला के बारे में रविवार को जानकारी दी गई। विवेक वाजपेयी ने बताया कि शिव बरात व राम बरात का आयोजन मंदिर प्रांगण में ही किया जाएगा। हम भगवान को सड़कों पर नहीं लेकर जाएंगे। दशहरे के दिन सूरजकुंड पार्क में ही पुतले दहन किए जाएंगे।

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