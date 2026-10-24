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मेरठ: प्रदेश स्तरीय सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए मंडलीय ट्रायल, गाजियाबाद-नोएडा और मेरठ के खिलाड़ियों ने दिखाया दम

Dimple Sirohi

Updated Sat, 24 Oct 2026 05:42 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 05:42 PM IST







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प्रदेश स्तरीय सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन गोंडा में किया जाएगा। इसके लिए शनिवार को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय ट्रायल आयोजित किए गए। ट्रायल में गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और मेरठ से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन ट्रायल के जरिए प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। ... और पढ़ें

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