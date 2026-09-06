{"_id":"6a9d06f9f397bb47c2050bce","slug":"video-meerut-heavy-rain-since-morning-weather-turns-pleasant-temperature-drops-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सुबह से ही झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। कई जिलों में खेतों में पानी भर गया है। वैज्ञानिकों ने किसानों को चेताया है कि खेतों में ज्यादा समय तक पानी न भरा रहने दें, नहीं तो फसल की जड़ कमजोर होने से नुकसान हो सकता है।

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