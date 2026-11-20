{"_id":"6b008e65e67bca879d0110c3","slug":"video-meerut-firecracker-sounding-bullet-motorcycles-seized-200-silencers-crushed-by-a-bulldozer-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: पटाखे छोड़ने वाली बुलेट सीज, 200 साइलेंसरों पर चलवा दिया बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: पटाखे छोड़ने वाली बुलेट सीज, 200 साइलेंसरों पर चलवा दिया बुलडोजर

Mohd Mustakim

Updated Fri, 20 Nov 2026 11:46 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 11:46 PM IST







Link Copied



पटाखे छोड़ने वाले बुलेट को सीज करने के बाद साइलेंसर निकालकर उसके ऊपर पुलिस लाइन में बुलडोजर चढ़वा दिया गया। एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुक्रवार को लगभग 200 साइलेंसर को क्रश किया गया। ... और पढ़ें