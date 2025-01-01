मेरठ: देवउठनी एकादशी पर शहर में 600 से अधिक शादियां, सड़कों पर चढ़त, मंडपों में गूंजी शहनाई; मंदिरों में पूजन
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sat, 21 Nov 2026 12:08 AM IST
सार
भगवान विष्णु के चार माह बाद योगनिद्रा से जागते ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई। शुक्रवार को मंदिरों से लेकर घरों तक भगवान विष्णु के जयकारे गूंजते रहे। लोगों ने अपनी परंपरा के अनुसार पूजन किया।
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विस्तार
देवउठनी एकादशी पर शुक्रवार को शहर में मांगलिक आयोजन हुए। चार माह की चातुर्मास अवधि के बाद भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के साथ ही विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई। शहर में इस अवसर पर 600 से अधिक विवाह समारोह आयोजित हुए। विवाह मंडपों, बैंक्वेट हॉल और अन्य आयोजन स्थलों पर सुबह से देर रात तक सगाई से लेकर विवाह तक आयोजन हुए।
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देवउठनी एकादशी पर मंदिरों में भी विशेष पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु का स्मरण कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। विभिन्न सनातनी परिवारों में परंपरागत तरीके से देव उठान की पूजा की गई। घरों में भगवान विष्णु और अन्य देवी-देवताओं का पूजन कर दीप प्रज्ज्वलित किए गए। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और अन्य समाज द्वारा अपनी परंपरा द्वारा पूजन किया गया।
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मौसमी फल और मिष्ठान का भोग लगाकर ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों को समर्थन किया गया। इस दौरान शहर के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भक्ति का माहौल रहा। कहीं भजन-कीर्तन हुए तो कहीं तुलसी-शालिग्राम विवाह के आयोजन किए गए। पूरे दिन धार्मिक स्थलों से लेकर घरों तक भगवान विष्णु के जयकारे गूंजते रहे। देवउठनी एकादशी के साथ ही शहर में विवाह और अन्य शुभ कार्यों का सिलसिला भी शुरू हो गया।
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