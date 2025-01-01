मौसमी फल और मिष्ठान का भोग लगाकर ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों को समर्थन किया गया। इस दौरान शहर के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भक्ति का माहौल रहा। कहीं भजन-कीर्तन हुए तो कहीं तुलसी-शालिग्राम विवाह के आयोजन किए गए। पूरे दिन धार्मिक स्थलों से लेकर घरों तक भगवान विष्णु के जयकारे गूंजते रहे। देवउठनी एकादशी के साथ ही शहर में विवाह और अन्य शुभ कार्यों का सिलसिला भी शुरू हो गया।