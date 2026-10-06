मेरठ: विक्टोरिया पार्क में पावर सेक्टर क्रिकेट प्रतियोगिता का रोमांचक मुकाबला

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मेरठ के विक्टोरिया पार्क में चल रही 52वीं उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर अंतर परियोजना/डिस्कॉम क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अनपरा उत्पादन की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। अनपरा उत्पादन की टीम ने 20 ओवर में 79 रन बनाए। जवाब में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की टीम ने आठ ओवर में 39 रन बनाकर दो विकेट गंवा दिए। इस दौरान खिलाड़ी मैदान पर डटे रहे और आयोजन समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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