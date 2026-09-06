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मेरठ: एटीएम बूथ में घुसकर लूटपाट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़, तीन गिरफ्तार

मेरठ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 11:53 AM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 11:53 AM IST







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मेरठ और शामली के बदमाशों ने एटीएम बूथ में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में मुठभेड़ में विपिन, लुकमान और अंकुर नाम के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। विपिन के पैर में गोली लगी है। ... और पढ़ें

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