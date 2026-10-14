{"_id":"6acfbfb63fec883ccc07f986","slug":"video-meerut-devotees-overwhelmed-with-emotion-witnessing-the-rituals-of-the-ram-sita-wedding-in-janakpuri-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: जनकपुरी में राम-सीता विवाह की रस्में देख भावविभोर हुए श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर में श्रीरामलीला कमेटी के तत्वावधान में आयोजित रामलीला में भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह का मनोहारी मंचन किया गया। जनकपुरी पहुंचने पर राजा दशरथ ने भगवान श्रीराम का स्वागत किया। विवाह की रस्मों के दौरान राजा दशरथ ने माता सीता का हाथ श्री राम के हाथ में सौंपा। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीराम और माता सीता ने सात फेरे लेकर विवाह की रस्में पूरी कीं। इस दौरान पूरा जनकपुरी परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठी। विवाह का दृश्य देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए।

... और पढ़ें