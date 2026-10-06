मेरठ: कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद अकरम रज़ा ने स्नातक एमएलसी सीट से निर्दलीय नामांकन किया

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मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद अकरम रज़ा ने एमएलसी स्नातक निर्वाचन के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से स्नातक एमएलसी चुनाव में किसी प्रत्याशी को आधिकारिक समर्थन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा नायब शहर काजी भी मौजूद रहे।

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