मेरठ: राधा गोविंद स्कूल में सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता, रोमांचक मुकाबलों ने बढ़ाया उत्साह

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गढ़ रोड स्थित राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में चल रही सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में रविवार को रोमांचक मुकाबले खेले गए। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों ने कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए पूरा जोर लगाया। खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिले। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन शॉट और दमदार स्मैश लगाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और उनके समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया।

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