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Meerut: दुर्गाबाड़ी मंदिर से निकली दुर्गा विसर्जन यात्रा, बंगाली समाज के लोगों ने धुनुची नृत्य से बांधा समां
मेरठ के सदर दुर्गाबाड़ी मंदिर से निकली दुर्गा विसर्जन यात्रा में बंगाली समाज के लोगों ने पारंपरिक धुनुची नृत्य प्रस्तुत किया। मां दुर्गा की विदाई के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। पारंपरिक नृत्य ने आयोजन में बंगाली संस्कृति और धार्मिक आस्था की सुंदर झलक पेश की। दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला।
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