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मेरठ: दीवान पब्लिक स्कूल में अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम, छात्राओं को सिखाए सफलता और स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुर

Dimple Sirohi

Updated Tue, 29 Sep 2026 12:25 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 12:25 PM IST







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मेरठ के दीवान पब्लिक स्कूल में अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डॉ. रत्नदीप राणा ने छात्राओं को सफलता, व्यक्तित्व विकास और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और लक्ष्य निर्धारण पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। ... और पढ़ें

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