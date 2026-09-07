Meerut: "संदेशे आते हैं देशभक्ति प्रोग्राम" को लेकर जूनियर सनी देओल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

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मेरठ। हर साल की तरह 30 सितंबर 2026 को इस साल भी देशभक्ति कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के डायरेक्टर राजीव कुमार उर्फ जूनियर सनी देओल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि "संदेशे आते हैं देशभक्त प्रोग्राम" होटल कॉन्वे शॉप्रिक्स मॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें शहर के कालाकार अपने देशभक्ति परफॉर्मेंस देंगे। बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बॉलीवुड अभिनेता सुदेश बेरी रहेंगे।

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